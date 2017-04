Medier: Nordkorea tilbageholder amerikaner

Den seneste tids spændinger mellem USA og Nordkorea er tilsyneladende ikke på vej mod en bedring.



Flere store medier som CNN, CNBC og Wall Street Journal beretter søndag, at det lukkede Nordkorea tilbageholder en amerikansk statsborger, som underviser på et universitet i hovedstaden Pyongyang.



Den svenske ambassade, som varetager amerikanske interesser i Nordkorea, bekræfter oplysningerne om tilbageholdelsen over for CNN.



Vedkommende er ifølge CNBC den tredje amerikanske statsborger, som den seneste tid er blevet tilbageholdt i det lukkede land på den koreanske halvø. De øvrige blev sidste år idømt 15 og 10 års "arbejdsstraf" for henholdvis forsøg på tyveri af et hotelskilt og spionage.



Så sent som i sidste uge lød det fra USA, at den "strategiske tålmodighed" med Nordkorea var på vej mod enden.