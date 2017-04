Kenyaneren Mary Keitany satte søndag verdensrekord, da hun vandt London Marathon.



35-årige Keitany kom forpustet ind over målstregen i tiden 2 timer, 17 minutter og 1 sekund.



Det er verdensrekord i et maratonløb, der kun er løbet med kvinder i feltet. Derudover er det den næsthurtigste tid af en kvinde nogensinde.



Den tidligere rekord havde briten Paula Radcliffe sat i tiden 2 timer, 17 minutter og 42 sekunder i 2005.



Radcliffe er stadig indehaver af den hurtigste tid nogensinde, da hun konkurrerede mod både mænd og kvinder. Rekordtiden blev sat i 2003 og lyder på 2 timer, 15 minutter og 25 sekunder.



Det var tredje gang, Keitany vandt London Marathon. Og denne gang skete det i overlegen stil fra start til slut.



Etiopieren Tirunesh Dibaba blev nummer to. Hun var 55 sekunder langsommere end Keitany.



Aselefech Mergia, som også kommer fra Etiopien, blev nummer tre. Hun kom ind over stregen lidt over seks minutter efter vinderen.



Hos herrerne var der ingen rekorder, men til gengæld masser af spænding.



Indtil de sidste 300-400 meter var der stadig hård kamp om sejren, men kenyaneren Daniel Wanjiru holdt overraskende sin føring til slut.



24-årige Wanjiru kom ind over målstregen i tiden 2 timer, 5 minutter og 48 sekunder.



Ligesom hos kvinderne blev en etiopier også nummer to hos herrerne, da legenden Kenenisa Bekele ikke kunne indhente vinderen.



Bedan Kirui fra Kenya blev nummer tre - lidt over to minutter efter sin landsmand på førstepladsen.



/ritzau/