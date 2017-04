Nordjyllands Politi leder efter den 20-årige Matias Yssing, der er undveget fra psykiatrisk sygehus i Brønderslev, hvor han er varetægtsfængslet i surrogat i forbindelse med en bedragerisag.



Det er anden gang på en måned, at den unge mand er undveget fra institutionen.



"Han skønnes ikke umiddelbart farlig, men kan optræde aggressivt og truende," siger vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.



Nordjyllands Politi offentliggjorde søndag et billede af den eftersøgte.



Den 20-årige mand forsvandt fra institutionen omkring klokken 3 natten til søndag.



Sidst han var på springtur fra stedet, var i begyndelsen af april. Ved den lejlighed blev han anholdt igen efter at have været væk i flere dage.



Dengang rykkede bevæbnet politi ud for at finde ham, da politiet havde fået en oplysning om, at han var bevæbnet. Der blev ledt efter ham på adresser i Hjørring, Jerslev og Dybvad



Der blev fundet et jagtgevær i hans bil. Det blev fundet, da en 29-årig kvinde kørte rundt i den i Brønderslev.



Denne gang er der ikke oplysninger om et våben.



Folk, der har oplysninger om den unge mand, skal ikke selv kontakte ham, men ringe til Nordjyllands Politi på telefon 114, siger Mogens Hougesen.



/ritzau/