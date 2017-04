Medie: Tyskland har udspioneret Interpol og Europol

I årevis har Tysklands efterretningstjeneste BND tilsyneladende spioneret mod kontorer, der tilhører det internationale politisamarbejde Interpol.



Det skriver det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, der har set og analyseret en række fortrolige dokumenter.



Ifølge avisen har BND haft e-mailadresser, telefon- og faxnumre fra Interpol på lister over sin overvågning.



Yderligere skal efterretningstjenesten også have overvåget Europol. I den forbindelse nævnes Danmark på listen over kontorer, som skulle være blevet aflyttet af tyske agenter.



I de fortrolige dokumenter, som kun Der Spiegels journalister har set, er Interpols hovedkontor i Lyon blevet udsat for spionage.



Derudover er forbindelseskontorer i de internationale politinetværk blevet aflyttet. Her står det danske kontor på listen sammen med Østrig, Belgien, Grækenland, Spanien, Italien og USA, skriver Der Spiegel.



Det er uklart, hvordan spionagen skal være foregået mod det danske kontor.



Det er ikke første gang, at en sag om spionage klæber sig til efterretningstjenesten.



I februar skrev Der Spiegel, at agenter fra BND i lang tid har udspioneret BBC, The New York Times, Reuters og andre medier.



Det tyske nyhedsmagasin har længe arbejdet tæt sammen med den tidligere amerikanske agent Edward Snowden. Det er der kommet både amerikanske og tyske spionskandaler ud af.



Snowden, som er flygtet fra USA til Moskva, blev verdenskendt, da han via sit arbejde i den amerikanske efterretningstjeneste NSA delte fortrolige oplysninger med offentligheden.



