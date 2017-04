Russisk superhacker får historisk lang fængselsstraf i USA

En søn af et russisk parlamentsmedlem er i USA idømt 27 års fængsel for at have foretaget tusindvis af cyberangreb mod amerikanske virksomheder og frastjålet dem over én milliard kroner.



Straffen er den længste nogensinde i en hackerrelateret sag i USA, skriver Reuters.



Den nu 32-årige Roman Seleznev, der er søn af parlamentsmedlem Valerij Seleznev, blev i 2016 kendt skyldig i at have stjålet kreditkortoplysninger fra over 500 amerikanske virksomheder.



1,2 milliarder kroner



Samlet påførte han dem et tab på 169 millioner dollar. Det svarer til knap 1,2 milliarder kroner.



Fredag blev han ved en domstol i Seattle i delstaten Washington så idømt sin straf.



Hackerangrebene fandt sted fra efteråret 2009 og fire år frem.



Det amerikanske justitsministerium oplyser i en pressemeddelelse, at efterretningstjenesten CIA har brugt flere år på at komme til bunds i sagen.



I mere end et årti jagtede CIA Roman Seleznev, men efterretningsagenterne havde et problem.



Seleznev holdt sig nemlig uden for rækkevidde i Vladivostok i Rusland, har Bloomberg News tidligere beskrevet.



Anholdt på luksusresort i Maldiverne



Men i juli 2014 begik han en fejl ved at rejse på familiebesøg på et luksusresort i Maldiverne i Det Indiske Ocean.



De amerikanske myndigheder slog til og fik med hjælp fra det lokale politi i en lynaktion anholdt den russiske hacker.



Derefter blev han udleveret til USA, hvor han siden har siddet fængslet i Seattle.



Regeringen i Moskva protesterede højlydt over anholdelsen af Seleznev i 2014 og har siden fastholdt, at den var ulovlig og at sammenligne med en kidnapning.



Russisk regering er sur



Den russiske regering udsendte fredag en erklæring, hvor dommen bliver kritiseret. Ifølge erklæringen ventes Roman Seleznevs advokat at appellere dommen.



Det har ikke været muligt for Reuters at få en kommentar fra advokaten.



Den russiske ambassade i Washington D.C. kommenterer også dommen i et opslag på sin Facebook-side.



"Vi mener fortsat, at anholdelsen af den russiske statsborger Roman Seleznev, som de facto blev kidnappet på et tredje lands territorium, er ulovlig."



Roman Seleznev er også tiltalt i to andre separate sager ved føderale domstole i Nevada og Georgia.



/ritzau/