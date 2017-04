Akiespekulant shortede Dortmund-aktien: Nu er han anholdt for "terror-angreb"

Relateret indhold Artikler

Tysk politi siger, at det har anholdt en person, som mistænkes for at stå bag et bombeangreb mod fodboldklubben Borussia Dortmunds spillerbus tirsdag i sidste uge, fordi han ville tjene penge på sine aktier i klubben



- Manden blev pågrebet fredag morgen ved en politiaktion i Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg i det sydvestlige Tyskland, oplyser den føderale anklagemyndighed.



Han er 28 år og har både tysk og russisk statsborgerskab. Han bliver identificeret som Sergej W.



Han skal have boet på samme hotel som Dortmunds spillere, den dag da angrebet fandt sted.



Han mistænkes for at have spekuleret i, at Dortmunds aktieværdi ville falde kraftigt efter angrebet.



Avisen Die Welt erfarer fra "efterforskningskredse", at den nu tilbageholdte person for nylig havde sikret sig mulighed for at låne "titusindvis euro".



Pengene blev angiveligt investeret i nogle særlige aktieoptioner, hvor man kan tjene penge på, at en aktiekurs falder.



Spillerbussen var på vej til Dortmunds hjemmebane til en kamp i Champions League mod FS Monaco, da tre sprængladninger, der var skjult i en hæk, blev udløst i nærheden af bussen.



Eksplosionerne knuste vinduer i bussen. To personer blev såret - deriblandt den spanske spiller Marc Bartra. Kampen blev på grund af hændelsen udsat med et døgn.



Politi og medier fremsatte efter angrebet spekulationer om, at det enten var en radikaliseret islamist, en militant nynazist eller en hooligan fra det østlige Tyskland, som stod bag angrebet.



Men ifølge Die Welt var det derimod noget så banalt som pengemangel.



Kursen på fodboldklubbens aktie faldt kortvarigt dagen efter angrebet, men slet ikke så meget som den anholdte person nok havde håbet på, skriver Die Welt.



Den 28-årige tysk-russer vil blandt andet blive sigtet for drabsforsøg ifølge den tyske anklagemyndighed.



/ritzau/AFP