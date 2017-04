Arkansas henretter første indsatte siden 2005

For første gang i 12 år har den amerikanske delstat Arkansas gennemført en henrettelse.



Det oplyser en talsmand for delstatens fængselsvæsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Henrettelsen blev eksekveret natten til fredag danske tid, efter at den amerikanske højesteret havde afvist en sidste appel torsdag aften.



Den 51-årige Ledell Lee blev erklæret død klokken 5.56 dansk tid. Lee blev dømt til døden i 1993, efter at han havde tævet en kvinde ihjel med et brækjern.



Offerets familie var til stede under henrettelsen.



Delstaten har på opsigtsvækkende vis planlagt hele otte henrettelser, der skal finde sted over 11 dage i løbet af april.



Foreløbig har myndighederne i landet dog måtte opgive at gennemføre flere af de planlagt henrettelser.



Det skyldes blandt andet, at medicinalvirksomheden, som har leveret et stof, der bruges i den dødelige injektion, hævder, at fængselssystemet i Arkansas havde indkøbt præparatet under falske forudsætninger.



/ritzau/