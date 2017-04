Sexanklaget tv-vært får kæmpe gyldent håndtryk efter fyring

Relateret indhold Artikler

Den forhenværende stjernevært på Fox News Bill O'Reilly vil få et gyldent håndtryk på op til 25 mio. dollar (cirka 173 mio. kr.), efter at han har forladt tv-stationen som følge af anklager om sexchikane.



Det siger en kilde, der har kendskab til sagen.



Fox News' ejer, 21st Century Fox, oplyste tirsdag i en pressemeddelelse, at O'Reilly ikke vil vende tilbage til tv-stationen.



"Efter en grundig og omhyggelig gennemgang af beskyldningerne er selskabet og Bill O'Reilly blevet enige om, at Bill O'Reilly ikke vender tilbage til Fox News," lød det i pressemeddelelsen.



O'Reilly var vært på programmet "The O'Reilly Factor", som er Fox News' mest sete program.



Programmet har endda haft sit bedste kvartal nogensinde med fire mio. seere i gennemsnit.



Flere store annoncører har inden for de seneste uger sløjfet deres planlagte reklamer eller sponsorater af det populære tv-program.



Tidligere på måneden skrev New York Times, at O'Reilly har betalt omkring 13 mio. dollar - svarende til 90 mio. kr. - til fem kvinder, der har beskyldt den 67-årige tv-vært for sexchikane eller anden upassende opførsel.



Kvinderne har enten arbejdet for ham eller medvirket i hans show.



De beskylder blandt andet O'Reilly for verbale overgreb, sjofle kommentarer, uønskede tilnærmelser og telefonopkald, hvor det angiveligt lyder som om, at han onanerer.



Beskyldningerne strækker sig 15 år tilbage i tiden. De to seneste forlig blev indgået sidste år.



Bill O'Reilly har afvist beskyldningerne og siger, at kvinderne med urette er gået efter ham, fordi han er en offentlig person.



O'Reillys program på Fox News vil blive erstattet af et program med tv-vært Tucker Carlson.



