Det skriver medierne: Iværksættere udfordrer realkreditten

IVÆRKSÆTTER VIL GIVE REALKREDITINSTITUTTERNE KONKURRENCE



Iværksætteren Morten Lund, der tjente stort på Skype, lancerer et nybrud inden for realkreditsektoren. Den digitale platform skal gøre det muligt for pensionskasser og forsikringsselskaber at placere signifikante midler i en form for direkte lån, som skal være grundlaget for et billigere alternativ til realkreditlån. Det skriver Berlingske Business. (Forside, side 6-7)



GRUNDFOS ER BLEVET DOBBELT SÅ MEGET VÆRD PÅ TO ÅR



Siden Mads Nipper satte sig i chefstolen i 2014, har pumpekoncernen Grundfos kun kendt til fremgang. I løbet af perioden fra 2015 til 2017 er den anslåede værdi af koncernen fordoblet fra 17 til knap 34 mia. kr. Det skriver JP Erhverv (Forside, side 6-7)



LANDBRUGSKRISE GIVER BANKER NYT MILLIARDSMÆK



Krisen i landbruget kostede sidste år danske banker 2 mia. kr. i nye nedskrivninger. Trods bedre priser på mælk og svinekød er landbrugsmareridtet ikke slut for bankerne. Fond vil hjælpe 200 landmænd med millionlån, mens investorer er på jagt efter landbrug. Det skriver Børsen. (Forside, side 6-7)



BANKER I SLUTSPURT OM POSTNORD-MANDAT



En stribe investeringsbanker får i løbet af få dage at vide, om de er udvalgt til prestigeprojekt omkring ejerskabet af problembarnet Postnord. Bankerne skal hjælpe Finansministeriet med at finde en løsning omkring ejerskabet af Postnord, der akut står og mangler 2,3 mia. kr., skriver Børsen. (Side 9)



NOVO-RIVAL TROR IKKE HØJE RABATTER I USA FORSVINDER



Chefen for den franske Novo Nordisk konkurrent Sanofis diabetesforretning, Stefan Oelrich, tror ikke, at presset på priserne i USA lettes. Tværtimod er det høje niveau for rabatter kommet for at blive. Det skriver Børsen. (Side 10)



EL-LOVGIVNING VIL KVÆLE NØDVENDIG INNOVATION



Med en ny lov skal forsyningsselskaber effektivisere hårdt. Økonomiske straffe betyder, at det er slut med investeringer i ny grøn teknologi i Danmark. Det skriver Børsen (Side 12)



PENSIONSKÆMPE SMIDER 600 MILLIONER I NYT HOTELSATS



ATP ejendomme investerer knap 600 mio. kr. i nyt kæmpehotel i Amsterdam. Pensionskassen ser i stigende grad mod hotelbranchen, hvor bedre afkast lokker. Det fremgår af Børsen. (Side 14)



OPLEVELSESFIRMA GÅET KONKURS TRODS MILLIONINVESTERINGER



Det seneste år har Bownty, der samler tilbud fra hjemmesider, hentet 30 mio. kr. i investeringer, men nu har selskabet indgivet konkursbegæring, skriver Børsen. (Side 15)



MAERSK LINES MARKED PRESSES AF NYE CONTAINERALLIANCER



Containermarkedet blev 1. april inddelt i tre nye alliancer, og det har skabt mere kapacitet på et marked, der allerede er plaget af overkapacitet. Det rammer særlig ruter til USA's østkyst, og frygten er, at det nu vil ramme raterne. Det skriver Børsen. (Side 20)



NETS-RIVAL RAMMER FØRSTE MIO-OVERSKUD: VIL SEKSDOBLE I ÅR



Det unge fintech-selskab Clearhaus, der muliggør kortindløsning for netbutikker, så de kan tage imod betalingskort, har allerede fået godt fat i markedet og forventer at lande et driftsoverskud på 15-30 mio. kr. i år. Det skriver Børsen. (Side 21)





TOPCHEF-PRES PÅ REGERINGEN FOR MERE VÆKST



Nogle af landets største virksomheder - heriblandt Vestas, Danfoss og Siemens - er gået sammen og efterlyser bedre muligheder for forskning og udvikling. Det skriver Berlingske Business. (Side 4)



CARLSBERG KNAPPER OP FOR ENDNU EN DANSK RELANCERING



Carlsberg-mærket står i stampe og er for længst overhalet af Tuborg i Danmark. Nu prøver Carlsberg en relancering for ikke at tabe yderligere terræn. Relanceringen kører gennem reklamer, der drejer sig om kvalitet, naturlige råvarer og ingredienser samt Carlsbergs lange, forskningstunge historie, skriver Berlingske Business.(Side 10-11)



NORDISKE BANKER DANNER FÆLLES FRONT MOD IT-KRIMINELLE



Efter mere end 1800 angreb mod danske netbanker i 2016 former banker i Norden et nyt samarbejde i kamp mod cyberkriminalitet. Det gælder om hele tiden at være foran de kriminelle, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark. Det skriver JP Erhverv (Side 3)



CARLSBERG RELANCERES I STORBRITANNIEN



Carlsberg er i gang med at relancere sig selv i Storbritannien med en kæmpe kampagne. Det skal gøres med "hygge" og den kendte skuespiller Mads Mikkelsen for at få tag i de unge forbrugere, skriver JP Erhverv. (Side 4)



AMERIKANSK HEDGEFOND VIL FORKLARE ANGREB PÅ PANDORA



En amerikansk spekulativ hedgefond lægger opsigtsvækkende op til at uddybe sin satsning på, at Pandora-aktien ryger ud i en større nedtur. Maverick Capital fremlægger ræsonnementet for sin spekulation imod Pandora-aktien på et investormøde i dag, fredag. Det skriver JP Erhverv (Side 8)



MANGE REJSENDE GAV STØRRE PLUS I AALBORG LUFTHAVN



Aalborg Lufthavn havde rekordstor omsætning i 2016 og en vækst på 4,4 pct. i forhold til året før. Resultatet blev også øget i den kommunalt ejede lufthavn. Det fremgår af JP Erhverv (Side 9)