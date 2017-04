Offentlige hjemmesider deler følsomme data om danskerne

Relateret indhold Artikler

Offentlige hjemmesider sender følsomme data om brugernes færden online videre til private selskaber, hvor de blandt andet bruges til at målrette reklamer.



Det viser en undersøgelse, Ingeniøren har foretaget blandt 86 offentlige hjemmesider.



Hele 39 sender data om brugeren videre til Google gennem webanalyseværktøjet Analytics.



Samlet giver 47 af de 86 hjemmesider oplysninger videre til en tredjepart, inden brugeren får mulighed for at give samtykke.



"Det betyder, at vi får registreret vores gøremål online uden at kunne vælge det fra," siger lektor ved IT-Universitetet Thomas Hildebrandt til Ingeniøren.



"Myndighederne gør det måske i en god mening, fordi formålet er at forbedre deres tjenester. Men de betaler med borgernes privatliv," fastslår han.



Interaktionen med det offentlige på nettet kan - i modsætning til at shoppe sko - være ekstremt følsom, fremhæver Forbrugerrådet Tænk:



"Det kan være alt fra skilsmisse til børnepasning og skat, og derfor har de her myndigheder et særligt ansvar," siger seniorjurist Anette Høyrup.



Formålet med de reklamenetværk, som hver femte offentlige hjemmeside ifølge undersøgelsen samarbejder med, er enkelt: Den cookie, som lagres på borgerens pc, bruges til at lave en profil af den enkelte bruger, der kan forudsige, hvilke reklamer han eller hun er modtagelig over for.



Sider, der bruger det mere udbredte Google Analytics, sender som standard borgernes ip-adresse, browseroplysninger, skærmopløsning med mere videre til it-giganten sammen med oplysninger om, hvilke sider brugerne besøger.



Her kan hjemmesideejerne bruge data til at analysere, hvordan siden virker.



