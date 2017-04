Dansk politiker er blandt Times 100 mest indflydelsesrige

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er som den eneste dansker med på amerikanske Time Magazines liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.



Den danske politiker figurerer som et af de 14 navne i kategorien "titaner".



"Hun tager de vanskelige, kontroversielle beslutninger, som kun en sand leder kan," skriver tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).



Det er hende, der har skrevet Time Magazines omtale af Vestager.



"Europa har brug for flere kvinder som Margrethe Vestager," skriver Thorning.



Det var Thorning selv, der udpegede den daværende radikale partiformand og økonomiminister som EU-kommissær i 2014.



Sidan da har Vestager taget livtag med store selskaber som Google og Gazprom, hvis hun mener, at de bryder konkurrencereglerne ved at udnytte deres dominerende markedsposition.



Vestager er den eneste repræsentant for EU på dette års liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer.



I kategorien "ledere" finder man - måske ikke overraskende - USA's præsident, Donald Trump, Ruslands præsident, Vladimir Putin, og deres kinesiske kollega, Xi Jinping.



På Time Magazines top-100 er der også blevet plads til kunstnere som musikeren Ed Sheeran og skuespilleren Emma Stone.



Også pave Frans og komikeren Samantha Bee er blandt de 100 mest indflydelsesrige mennesker i verden ifølge Time.



Også Trumps datter Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, er med på dette års top-100 i kategorien "pionerer". Ægteparret har fået kontor i Det Hvide Hus, er rådgivere for Donald Trump og en del af hans administration.



Ivanka var en af dem, der påvirkede Donald Trumps overvejelser om at bombe en militærbase i Syrien som reaktion på et giftgasangreb tidligere på måneden. Det har Sean Spicer, talsmand for Det Hvide Hus, erkendt.



