Det sker i dag: Tal fra udenlandske Vestas- og Mærsk-rivaler

Tal fra udenlandske rivaler



Fredag eftermiddag byder på regnskaber fra en række udenlandske selskaber, der bl.a. tæller Vestas-konkurrenterne Nextera Energy og General Electric. Sidstnævnte har netop fået godkendt købet af danske LM Wind Power, der laver vinger til vindmøller, for 1,5 mia. euro svarende til 11,2 mia. kr.



Derudover kommer Mærsk-rivalen Schlumberger og det schweiziske transportselskab Panalpine, der er konkurrent til danske DSV, med deres regnskaber for første kvartal.



Status på Pandora-aktien



Ugen har været begivenhedsrig for Pandora-aktien, der tirsdag bragede ned med over 12 pct. Torsdag gjorde aktien comeback og steg 5 pct. Fredag ser Børsen Play nærmere på smykkegigantens uge.



Topmøde i USA



Den Internationale Valutafond, IMF, og Verdensbanken holder topmøde, hvor de bl.a. skal diskutere deres arbejde. Fokus vil være på den globale økonomi, udviklingen internationalt og de globale finansielle markeder.



Regn af nøgletal



Fra morgenstunden vil de såkaldte foreløbige PMI-tal for april vælte ind i en lind strøm fra Tyskland, Frankrig, eurozonen og USA. PMI-tallene giver et billede af indkøbschefernes tillid.