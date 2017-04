Rusland: Terrorgruppe i Tyrkiet finansierede metrobombe

Bombeangrebet mod metroen i den russiske storby Sankt Petersborg var finansieret af medlemmer af "en international terrorgruppe" fra Tyrkiet.



Det oplyste en russisk dommer, da hun torsdag besluttede at varetægtsfængsle en tiende mistænkt, en mand ved navn Akram Asimov, i sagen.



"Ifølge de beviser, der er tilgængelige, modtog Akram Asimov personligt kontanter i Tyrkiet til terrorangrebet," sagde dommeren, Jelena Lenskaja.



Ifølge dommeren stod den mistænkte desuden for at skaffe falske id-papirer til andre medlemmer af terrorgruppen, så de uhindret kunne rejse til andre lande.



Den varetægtsfængslede mand, som altså ifølge efterforskerne fik penge til at finansiere angrebet mod metroen, er bror til den hovedmistænkte bag angrebet, skriver nyhedsbureauet RIA ifølge Reuters.



14 mennesker blev dræbt i angrebet mod metroen i Sankt Petersborg.



/ritzau/Tass