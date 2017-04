Det skriver medierne: Møllevinger snart så høje som rådhustårnet

Berlingske Business:





Møllevinger skal snart være på højde med rådhustårnet



Dong Energy satser på nye møller med vinger som Rådhustårnet. Om syv år står en ny vindmølle-generation færdig, spår selskabet. Det er ifølge tidligere teknologiboss en stor teknisk udfordring, som dog ikke kræver ny viden.





Berlingske Media klar til køb af TV2



Berlingske Media melder sig ind i kapløbet om at købe TV 2, hvis politikerne beslutter at privatisere den statsejede TV-station. En række bejlere har tidligere meldt om deres interesse, og nu gør Berlingske Medias topchef, Mette Maix, det klart, at mediehuset står klar til at købe stationen, hvis politikerne træffer beslutningen om en privatisering.





Kuldsejlet britisk eventyr førte til det nye Netto



Den britiske fejlsatsning kostede Dansk Supermarked mere end 300 mio. kr. Alligevel fødte samarbejdet med giganten Sainsbury's ideen til nyt Netto-koncept. Moderniseringen af Netto bliver nyt prestigeprojekt for Dansk Supermarkeds topchef.







Jyllands-Posten Erhverv:





Mærsk skal sendes ud af Dansk Supermarked



Dansk Supermarked er på spring til at købe A.P. Møller-Mærsk helt ud af ejerkredsen. Ifølge koncernledelsen er økonomien på plads, og der er sparet op, så partneren kan sendes ud som aktionær.





Fynsk udstødningskæmpe leder efter kapital



Familien bag udstødningskoncernen Dinex er i markedet for at finde en rig investor. Selskabet, der sælger udstødningssystemer og partikelfiltre, regner med at vokse så kraftigt de kommende år, at det er nødvendigt med mere kapital.







Børsen:





Biotekboss smidt på porten



Erhvervsmanden Aldo Petersen overtager chefstolen i børsnoterede Dandrit, efter at han sammen med bestyrelsesformand N. E. Nielsen har bortvist topchef Eric Leire for "illoyal adfærd". Biotekselskabet er ejet af en stribe erhvervskendisser og medlemmer af den såkaldte milliardærklub. Karsten Ree raser mod N. E. Nielsen og millionregninger.





Fjender danner juridisk alliance i Parken-sag



Parken Sport & Entertainment skal arbejde sammen med advokaterne for Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup i en kompliceret juridisk sag mellem rederiet Clipper og Parken. Clipper har varslet et erstatningskrav på 83 mio. kr., fordi den tidligere storaktionær i Parken mener, at den har lidt et tab som følge

af kursmanipulation med Parkens aktiekurs.





Investorer kræver rabat ved Dong-projekter uden statsstøtte



Fraværet af statsstøtte i Dongs nye tyske projekter kan hive tæppet væk under en af Dongs centrale finansieringskilder. Pensionskasser, der hidtil har investeret stort i Dong, vil ikke være med på samme vilkår, når risikoen i nye projekter bliver væsentligt større.





