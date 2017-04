Fire ud af fem vindmøller på land kan fjernes

Relateret indhold Artikler

I adskillige kommuner vokser modstanden mod flere vindmøller i det danske landskab. Det har ført til, at man for nylig har droppet planlagte mølleparker i både Esbjerg og Tønder.



Men nye tal viser, at 3300 vindmøller kunne fjernes fra landkortet, hvis de erstattes af større, moderne møller. Uden at elproduktionen falder.



Det oplyser energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i et svar til Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel.



Fordelt ud over Danmark står i dag 4200 små og store vindmøller, som sidste år dækkede knap en fjerdedel af vores elforbrug.



Antallet kunne skæres ned med næsten 80 pct. til blot 890 større møller, der ville levere lige så meget strøm som de nuværende.



De nye møller skal have en kapacitet på 3,3 megawatt, som er den type, der hyppigst blev koblet til elnettet i 2014-2016.



Halvdelen af de nuværende landmøller er udtjente før 2030. Men udskiftningen af møller er gået helt i stå, fordi den gældende støtteordning stopper næste år, påpeger Kristine Grunnet, chefkonsulent i brancheforeningen Dansk Energi.



"Vi har den kæmpe udfordring, at støtten til landmøller udløber 21. februar 2018, og det betyder, at der ikke bliver etableret landvind derefter - vi kan i hvert fald ikke se det med den indtjening, man kan få på markedet nu og her," siger hun.



Regeringen har ikke fået en ny ordning på plads. Det betyder ifølge Dansk Energi, at elselskaberne aflyser planlagte investeringer i ren energi for fem milliarder kroner, især i Jylland.



Det er SE (Sydenergi), Hofor og Vattenfall og flere mindre elselskaber, som vil droppe milliardinvesteringer i vind. Manglende dansk vindstrøm vil ifølge Energiministeriets fremskrivning blive dækket af udenlandsk kulkraft.



Kristine Grunnet understreger, at landvind er den billigste vedvarende energiform.



Men de nye møller på 3,3 megawatt er 130-150 meter høje.



Spørgsmål: Er det ikke et æstetisk problem for landskabet med så høje møller?



"Det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Men ser vi på, hvor få møller der kan erstatte de nuværende, mener vi faktisk, det er en måde at forskønne Danmarks landskaber på. En ny mølle kan erstatte fem-syv gamle møller," siger Kristine Grunnet.



Regeringens nølen med fremtidig støtte til vindkraft er dybt skadelig for den grønne omstilling, beskæftigelsen og erhvervslivet, mener Jens Joel (S).



"Landvind vil jo gå fuldstændig i stå. For os er det her en pligtopgave, regeringen skal løse," siger S-ordføreren.



/ritzau/