Minister lover nye støttekroner til vindmøller i tide

Udskiftning af gamle ineffektive vindmøller og udbygning med nye møller går helt i stå, fordi den gældende støtteordning udløber i februar 2018.



Det frygter både energibranchen og oppositionen i Folketinget. Halvdelen af de danske landmøller er snart udtjente og skal skiftes ud frem mod 2030.



Sker det ikke, vil klimavenlig dansk strøm fra vindmøller ifølge Energistyrelsen blive erstattet af tysk kulkraft i elnettet.



Regeringen har endnu ikke kaldt til drøftelser om sagen, lyder det fra blandt andre Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel.



Men der er ingen grund til nervøsitet, beroliger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).



"Det er usandsynligt, at der ikke kommer en ny ordning for landvind," siger han til Ritzau.



"Det er meget omfangsrigt at lave en ny støttemodel, som også vil have konsekvenser for den generelle støtte til vedvarende energi. Det kræver, at vi er grundige. Men jeg arbejder på højtryk for at få en afklaring så hurtigt som muligt."



Spørgsmål: Betyder det, at en ny ordning med sikkerhed er klar, når den gamle udløber?



"Nu skal man passe på med at udstede løfter om, at tingene er færdige på en bestemt dato. Men jeg gør alt, hvad jeg kan, og jeg ved, det er vigtigt," siger Lilleholt.



Han afviser frygten for, at mindre dansk el fra vind vil resultere i import af klimaskadelig tysk kulstrøm - som det ellers påpeges i Energistyrelsens såkaldte basisfremskrivning.



Fremskrivningen regner ikke med en ordning for landvind efter 2018 - men det er simpelthen, fordi ordningen ikke er vedtaget endnu, understreger ministeren.



"Hvis nogle sidder derude og er nervøse ved, om dansk energipolitik er gået i stå, kan jeg sige, at den nervøsitet behøver de ikke have. Jeg opererer med masser af ny energipolitik og nye tiltag i perioden 2020-2030," siger ministeren.



Lilleholt peger på, at halvdelen af det samlede energiforbrug ifølge regeringsgrundlaget skal være dækket af vedvarende energikilder i 2030.



"Det vil kræve masser af nye tiltag. I næste uge kommer Energikommissionens udspil, og sidst på året begynder vi at kigge på en ny energipolitik frem mod 2030," siger Lars Christian Lilleholt.



/ritzau/