Det sker i dag

Regnskab fra DSV-rival



Tidligt torsdag morgen lander regnskab for første kvartal fra den schweiziske logistikkoncern Kuehne + Nagel, der er en konkurrent til danske DSV. Børsen Play taler med Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank om regnskabet. DSV forventer at offentliggøre kvartalsrapport 2. maj.



Regnskaber fra udlandet



En række udenlandske selskaber gør status over første kvartal. Det gælder bl.a. tobakskæmpen Philip Morris, Bank of New York, legetøjsproducenten Mattel, industrikoncernen Unilever og kreditkortproducenten Visa, der dog præsenterer regnskab for det forskudte andet kvartal.



Fokus på fransk valg



Første valgrunde i det franske præsidentvalg løber af stablen på søndag. Børsen Play sætter fokus på, hvilke bevægelser markedet oplever i forbindelse med valget, og hvordan udfaldet af præsidentvalget kan ende. Det sker med PFA's chefstrateg Henrik Henriksen og Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj. Anden valgrunde finder sted 7. maj.



Byge af nøgletal



Tyske producentpriser, dansk forbrugertillid og nytilmeldte samt fortsat ledige i USA er blandt torsdagens nøgletal.