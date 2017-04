Danmark producerer ny olie for første gang i et årti

Relateret indhold Artikler

Det første nye danske oliefelt i mere end ti år sættes nu i produktion, efter at det sorte guld er begyndt at strømme fra Ravn-feltet i Nordsøen.



Det skriver Berlingske Business.



Ravn-feltet blev opdaget helt tilbage i 1986 og blev overtaget af det tyske olieselskab Wintershall i 2006, men først nu er olieproduktionen begyndt.



"Det er et fund, som var for teknisk udfordrende. Men kombinationen af teknologisk udvikling og et par nye øjne har gjort, at man nu producerer fra lag, som man ikke tidligere troede var muligt," forklarer Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden, til Berlingske.



Det er en vigtig nyhed for den danske oliesektor. Der er gået mange år mellem fund i Nordsøen, og de fleste fund har været så marginale, at det ikke kunne betale sig at udnytte dem. Derfor er brancheforeningen Olie Gas Danmark også tilfreds.



"Generelt er dette af stor betydning for realiseringen af potentialet i Danmark, fordi der fortrinsvis er tale om mindre forekomster i Nordsøen," siger Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark, til Berlingske.



Wintershall vil desuden udforske en række fund omkring Ravn-feltet, døbt "Greater Ravn". Ravn er dog indtil videre en lilleput i dansk oliehistorie. De største felter har indeholdt omkring 50 gange så meget olie, skriver Berlingske.



/ritzau/FINANS