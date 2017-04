Relateret indhold Aktieordbog

UBER-CHAUFFØRER VIL KØRE VIDERE MED NY TJENESTE



Uber med 2000 chauffører i København er nu fortid i Danmark. Det får flere firmaer til at pible frem, hvoraf et er meldt til politiet. Chaufførerne vil køre videre. Det skriver Børsen.



UNO-X SKYDER 250 MILLIONER I BENZINKRIG



Uno-X laver forretningsmodellen helt om. 150 tankpassere ryger ud, mens ti nye franchisetagere kommer til i satsningen, der har fået 250 mio. kr. fra en norsk ejer. Det skriver Børsen



RAVN-FELTET PRODUCERER FØRSTE NYE DANSKE OLIE I ET ÅRTI



Selv om der er blevet længere mellem nye oliekilder, er den danske oliealder ikke ovre, for nu sættes det første danske oliefelt i mere end ti år i produktion. Olien strømmer olien nu fra Ravn-feltet. Det skriver Berlingske Business.



ILLUM HAR TABT 100 MIO. KR.



Millionerne fosser ud af det kendte københavnske stormagasin Illum, der igen må ty til sin ejer for at sikre driften. Egenkapitalen er stærkt formindsket. Det skriver JP Finans



ØKONOMIEN ER ENDELIG PÅ VEJ UD AF MØRKET



Ti år efter at kreditkrisen ramte, er verdensøkonomien atter i stabil fremgang, viser den seneste prognose fra IMF. I den netop offentliggjorte halvårlig prognose forudser IMF stigende global aktivitet frem til i hvert fald udgangen af 2018. Det er ret beset første gang i et tiår, at det sker. Det skriver JP Finans



PANDORAS SORTE TIRSDAG: TABER 10 MILLIARDER I VÆRDI



Smykkegiganten Pandora havde en ualmindelig sort tirsdag på børsen, hvor virksomheden tabte omkring 10 mia. kr. af sin markedsværdi og nåede det laveste niveau i to år. Det var en ny analyse og en nedjustering af anbefalingen til "hold" fra investeringsbanken Carnegie, der umiddelbart drev det store fald i aktien. Størstedelen af analytikerne anbefaler stadig at købe Pandora. Det skriver Børsen.



PLENTI HAR VOKSEVÆRK MED 70.000 KUNDER



Teleselskabet Plenti har ifølge Børsen ved udgangen af påsken nået 70.000 kunder, og målsætningen om 100.000 kunder efter de første to leveår er inden for rækkevidde.



DONG-BOSS FORSVARER TYSK SATS PÅ HAVVIND UDEN STATSSTØTTE



Dongs topchef, Henrik Poulsen, forsvarer sit sats på tyske kontrakter uden statsstøtte. Den fremtidige indtjening bekymrer analytikere. Det skriver Børsen.



STÆRKE SALGSTAL FRA GENMAB-PARTNER



Janssen nåede i første kvartal en omsætning for Genmabs kræftmiddel Darzalex på 255 mio. dollar. Salget er bedre end ventet. Genmab modtager tocifrede royalties af Janssens salg af Darzalex. Det skriver Børsen



MOBILEPAY ER KLAR TIL KAMP MOD BETALINGSGIGANTER



Mobilepay nærmer sig med hastige skridt 10.000 onlinebutikker i Norden. De mange butikker er vigtige i kampen på det hårde marked. Det skriver Børsen



NETS RUNDER HURTIGT 1 MIO. NORDISKE NETKØBERE



Nem adgang har efter et halvt år nået over 1,2 mio. nordiske forbrugere, der handler online med de over 26.000 webshopløsninger, som betalingskæmpen Nets servicerer. Med adgangen kan forbrugerne betale markant hurtigere end tidligere. Det skriver Børsen.



REKORDHØJ OMSÆTNING I JYSK FLYSELSKAB



Øgede afgifter til Københavns Lufthavn og aflyste charterflyvninger til Tyrkiet og Egypten kostede dyrt for Danish Air Transport, DAT. Alligevel forbedrede flyselskabet, der har base i Vamdrup, indtjeningen efter et år med rekordhøj omsætning. Det skriver Jp Finans