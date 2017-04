Det skriver medierne: Jyske familiedynastier høster milliarder på stribe

JYSKE FAMILIEMASTODONTER HØSTER MILLIARDER PÅ STRIBE



Trods begrænset vækst har en række store familievirksomheder som Danfoss, Grundfos og Bestseller formået at øge indtjeningen betydeligt. Det skriver Finans



PENGETANKE AFVISER FIRMAER: I ER FOR DYRE



Dan Højgaard Jensen, ledende partner i kapitalfonden Industri Udvikling, afviste for nylig at købe sig ind i tre selskaber, da de var for dyre. Ejerne er urealistiske om deres egen værdi, mener han. "Jeg frygter, vi er på vej ind i samme boble som før finanskrisen." Det skriver Børsen.



GÆLDSBOMBEN TIKKER: NYE REGNSKABSREGLER RAMMER SELSKABER HÅRDT



De mest omfattende ændringer af regnskabslovgivningen i årevis vil give mange virksomheder smæk. I fremtiden skal alle leasingforpligtelser fremgå af balancen, og det kan med et pennestrøg få selskabernes gæld til at vokse eksplosivt. Det skriver Berlingske business.



MANGE STÅR PÅ SPRING FOR AT STØTTE IVÆRKSÆTTERE - EFFEKTERNE ER SVÆR AT MÅLE



Det offentlige, universiteter og private investorer bruger mange millioner på innovationsmiljøer, inkubatorer og forskerparker, men hvad er udbyttet egentligt? Minimalt, mener en ekspert. Måske kan det blive i Aarhus, at årtiers satsning på iværksættere når i havn. Det skriver Berlingske Business.



MAGTFULD MELLEMMAND OM DANSK MILLIARDHÅB: NOVO STÅR MED EN STOR UDFORDRING



Der skal meget til, før Novos kommende milliardsatsning, diabetesmidlet Xultophy, slipper forbi de kritiske briller hos USAs største medicinindkøber, Express Scripts, skriver Berlingske Business.





UKENDT FIRMA VIPPER YOUSEE AF PINDEN



En håndfuld erfarne herrer er nu atter tilbage i branchen, hvor de vil give ikke mindst Yousee konkurrence på tv og internet til lave priser. Det skriver Børsen



SVENSK BØRSRÅDGIVER OM BØRSMARKED: I HAR ET PROBLEM I DANMARK



Det svenske selskab Västra Hamnen er en af dem, der sender danske virksomheder på børsen i Sverige. "Vi er ikke aggressive. De kommer til os," lyder det. Det skriver Børsen.



INVESTERINGER I GRØN ENERGI ER STYRTDYKKET SIDEN 2009



Venture- og vækstkapital til energiteknologi er faldet med 98 pct. siden finanskrisen. Green Hydrogen fra Kolding har jagtet kapital i to år. Det fremgår af Børsen.



VESTAS BESKYLDES FOR AT FORHALE AKTIONÆRSTRID



Tre år efter at Vestas' tidligere ledelse blev stævnet for misvisende regnskaber, er sagen fortsat under forberedelse. Investorer raser over nye påståede benspænd. Det skriver Børsen.





DSB-BOSS: I 10 ÅR ER JERNBANEN REELT EN BYGGEPLADS



DSB er udfordret af gamle tog, slidte skinner og et kæmpestort og forsinket projekt med udskiftning af signaler. Topchef Flemming Jensen skal manøvrere selskabet gennem en hård tid, hvor meget kan gå galt. Det skriver Finans.



PATENTDOMSTOL KAN PRESSE VIRKSOMHEDER UD I DYRE FORLIG



Den nye europæiske patentdomstol er en kæmpe fordel for dem, der ejer patenterne. For danske virksomheder er den mest en trussel, advarer eksperter (side 9). Det skriver Finans.