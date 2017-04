Bøderegn til byggeriet for brud på arbejdsmiljøregler

Relateret indhold Artikler

Det er ikke blevet mindre farligt at arbejde på en byggeplads.



Tal, som ugebrevet A4 har gennemgået, viser at antallet af arbejdsulykker i byggeriet er steget fra 4539 i 2011 til 5177 sidste år.



Samtidig står byggebranchen også for mere end halvdelen af de bøder, som er tildelt i forbindelse med overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne siden 2013.



Og det endda på trods af, at byggeriet kun beskæftiger seks procent af alle lønmodtagere.



Det får Kim Lind Larsen, der er formand for 3F byggegruppen til at foreslå endnu mere kontrol ude på byggepladserne.



"Det vil for alvor flytte noget, hvis Arbejdstilsynet kommer mere ud på byggepladserne."



"Når de tilsynsførende kommer ud og siger, at denne her overtrædelse koster, så gør det indtryk," siger han til ugebrevet.



Den opfordring har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) taget op:



"Det er enormt alvorligt og en falliterklæring, at der i bygge- og anlægsbranchen ikke er sket et mærkbart fald i antallet af arbejdsulykker."



"Det påkalder sig yderligere politiske tiltag, og jeg er optaget af, at vi nu i højere grad fokuserer på at nedbringe de alvorlige ulykker," siger han.



Ministeren har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres.



Men allerede inden den er færdig med sit arbejde, vil han komme med udspil, der skal forbedre sikkerheden inden for byggeriet og landbruget.



Af de 5177 arbejdsulykker i byggeriet sidste år, så var de 734 alvorlige. Det betyder, at de enten har medført amputation, knoglebrud eller skader på store dele af kroppen.



/ritzau/