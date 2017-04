Sveriges nationalbank jager mønter for milliarder

FAKTA

Den svenske nationalbank, Riksbanken, opfordrer alle borgere til at åbne pungen, kigge i skufferne og vende puderne i sofaen. De gamle en-, to-, og femkroner bliver nemlig snart ugyldige.



Og dem er der ganske mange af, siger Riksbanken i et interview med den svenske avis Aftonbladet.



- Der er nu kun få måneder tilbage, indtil de gamle mønter bliver ugyldige, og der findes fortsat meget mønt ude i samfundet.



- Det går ikke, at man venter til slutningen af juni med at gøre dette her. Så mange mønter kan banken ikke tage imod på en gang. Så man skal starte nu, siger afdelingschef ved Riksbanken Christina Wejshammar til Aftonbladet.



Ud over mønterne udgår også de gamle 100-krone-sedler, der kan kendes på et billede af botanikeren og lægen Carl von Linné, og 500-krone-sedlen med Karl XI på udgår også.



Samlet savner Riksbanken 1,4 milliarder svenske mønter til en værdi af to milliarder svenske kroner.



Ifølge Aftonbladet har Riksbanken regnet sig frem til, at den gennemsnitlige svenske husholdning har 514 svenske kroner liggende i mønter.



Riksbanken skønner, at den gennemsnitlige husholdning har 203 mønter liggende i skåle og dåser, 139 kroner i sparegrise, 59 kroner i tegnedrengen, 24 kroner i bilen, 19 kroner i forskellige lommer og 21 kroner i håndtasker. 49 kroner befinder sig andre steder.



Mens Riksbanken håber, at folk finder og kommer af med deres penge, så tror de kun på, at omkring halvdelen vender tilbage til banken, før de bliver ugyldige.



- Vi håber, at vi tager fejl. For det er virkelig farvel og tak til de her mønter.



- Men det er helt håndterbare beløb, som man burde kunne nå at komme af med, siger Christina Wejshammar.



De nye mønter og sedler er allerede sendt i omløb. På den nye 100-krone-seddel er Carl von Linné blevet erstattet af skuespillerinden Greta Garbo, og 500-krone-sedlen prydes nu af operasangeren Birgit Nilsson.



/ritzau/