Tobaksenke taber igen i retten: Eks-rådgiver skal have en million kroner

Den rige tobaksenke Tineke Færch taber nu endnu en sag i retten. Denne gang er det hendes tidligere rådgiver Michael Teschl, der har fået rettens ord for, at han har 948.750 kr. til gode hos Tineke Færch i fratrædelsesgodtgørelse, erstatning og feriepenge.Det skriver business.dk Derudover skal tobaksenken betale sagens omkostninger, der i by- og landsret løber op i 346.160 kr. Så regningen, som Færchs selskab SF-gruppen skal betale, løber altså op i 1,3 mio. kr.Byretten var ellers kommet frem til, at Michael Teschl, der er kendt som tidligere vinder Melodi Grand Prix, havde brugt uberettiget af Færch-familiens penge.Den 85-årige Tineke Færch er enke efter sin afdøde mand, Steiner Færch, og Færch-familien blev i sin tid en af Danmarks rigeste på blandt andet aktier i Skandinavisk Tobakskompagni.Tidligere har Tineke Færch kørt en opsigtsvækkende retssag mod sin egen datter Merete Færch, som hun mente havde snydt for hele 273 mio. kr. i en aktiehandel. Men hverken by- eller landsret gav tobaksenken ret.