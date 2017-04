Det sker i dag: Friske tal fra Goldman Sachs og Harley Davidson

En stribe kvartalsregnskaber



Der er så småt ved at komme gang i bølgen af regnskaber for første kvartal, som kaster lys over, hvordan både danske og udenlandske virksomheder er kommet i gang i 2017. I Danmark er NTR Holding, der blandt andet excellerer i sikkerhedslys til redningsveste og redningsflåder, klar med friske tal. Udlandet byder på nye tal fra giganter som Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Bank of America og motorcykelklenodiet Harley Davidson.



Og en stribe nøgletal



Danmarks Statistik er klar med nye tal for producent- og importpriser i dansk erhvervsliv og også en ny flyttestatistik i Øresundsregionen. Ellers er det USA, der har stafetten på nøgletallene med nye opgørelser af boligbyggeri, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse i økonomien.



Pence besøger Abe



Den amerikanske vicepræsident Mike Pence er på rundrejse i Asien, og i dag ankommer han til den japanske hovedstad Tokyo. Her skal Mike Pence blandt andet mødes med premierminister Shinzō Abe og på dagsordenen er forhandlinger om det vigtige økonomiske forhold mellem USA og Japan. Efter Japan rejser Mike Pence videre til Indonesien den 20. april.