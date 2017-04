Merkel er oprørt over angreb på Dortmunds spillerbus

Relateret indhold Artikler

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er oprørt over angrebet på fodboldklubben Dortmunds spillerbus.



- Kansleren var i går aftes lige som folk i Dortmund og millioner af andre oprørt over angrebet på BVB-bussen, lyder det fra Merkels talsmand, Steffen Seibert.



- Man kan kun været lettet over, at konsekvenserne ikke var værre, siger han.



Tre sprængladninger detonerede, da bussen med spillerne var på vej ind til Dortmunds stadion. Her skulle holdet spille en kvartfinale i Champions League mod Monaco. Kampen blev herefter udsat til onsdag aften.



Seibert hylder Dortmunds fans for at skaffe indkvartering til mange Monaco-tilhængere, der er fulgt med deres hold til den tyske by.



Han fortæller, at politiets efterforskere fortsat gør alt for at finde ud af, hvem den skyldige eller de skyldige er.



To blev såret ved eksplosionerne, heriblandt en af Dortmunds spillere.



Der er blevet fundet et brev ved gerningsstedet. Her hævder en eller flere islamister at stå bag som hævn for, at tyske fly deltager i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.



/ritzau/Reuters