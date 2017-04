Melania Trump får ukendt erstatning for kulørt artikel

Relateret indhold Artikler

Den britiske avis Daily Mail skal betale USA's nye førstedame, Melania Trump, et ukendt beløb i erstatning for en artikel i sommeren 2016 om hendes forhenværende arbejde som professionel model.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Hun har sagsøgt forlaget bag avisen, Associated Newspapers, for 150 millioner dollar - svarende til lidt over en milliard kroner.



Daily Mail indgik forliget med Melania Trump onsdag og undskyldte i den forbindelse også for artiklen, som mediet trækker tilbage.



- Vi accepterer, at beskyldninger mod Mrs. Trump ikke er sande, og vi trækker dem tilbage.



- Vi har aftalt at betale hende for skaderne og omkostningerne ved søgsmålet, oplyser Associated Newspapers.



Ifølge avisen The Guardian skal artiklen have omhandlet, at USA's førstedame som model "tilbød flere ydelser end blot sit arbejde som model".



Artiklen var trykt i august 2016 på en dobbeltside i Daily Mail og florerede også på nettet. Det fremgår af en officiel udtalelse fra den britiske højesteret.



Overskriften på artiklen var ifølge Melania Trumps advokat "Saftige billeder og foruroligende spørgsmål om hans kones fortid kan afspore Trump".



Et ældre billede af en nøgen Melania Trump, der står med front presset mod en væg og kigger ind i kameraet, var trykt ved siden af artiklen.



Af artiklen fremgik det også, at Melania og Donald Trump mødte hinanden tre år tidligere end offentligt kendt og senere "arrangerede" et første møde.



- Artiklen indeholdt falske og ærekrænkende beskyldninger mod sagsøgeren. Der blev sat spørgsmålstegn ved, hvilket slags arbejde hun udførte som professionel model, sagde hendes advokat, John Kelly.



Han tilføjede:



- Bare tanken om, at der kan være hold i sådanne beskyldninger, er dybt krænkende og har oprevet sagsøgeren.



Ifølge Melania Trump har historien kostet hende en potentiel indtjening på mange millioner dollar.



Ifølge en unavngiven kilde med oplysninger om forliget drejer det sig om et beløb, der er mindre end tre millioner dollar. Det svarer til omkring 21 millioner kroner.



/ritzau/