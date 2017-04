Islamister eller antifacister kan stå bag sprængninger mod tysk spillerbus

Relateret indhold Artikler

Opdateret klokken 10:04 - Tre bombesprængninger rettet mod fodboldklubben Dortmunds spillerbus tirsdag aften kan have relation til islamister, siger efterforskere.



Ifølge flere tyske medier er der i et brev, der er fundet i forbindelse med eksplosionerne, henvist til angrebet med en lastbil på et julemarked i Berlin og tyske Tornado-flys indsats mod Islamisk Stat i Syrien.



Men politiet siger ifølge avisen Süddetustsche Zeitung, at gerningsmanden eller gerningsmændene muligvis har forsøgt at lægge et falsk spor.



Brevet, der blev fundet, var på en side, og det starter med ordene "I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige".



Onsdag formiddag skriver flere tyske medier dog, at politiet i Dortmund ligeledes efterforsker et andet brev, der tager ansvar for angrebet, som er relateret til det antifascistiske miljø.



En spiller blev lettere såret ved eksplosionerne. Spillerbussen var på vej til Dortmund stadion, hvor holdet skulle spille kvartfinale i Champions League mod Monaco.



Kampen blev aflyst og udsat til i dag onsdag. Den spilles klokken 18.45.



/ritzau/dpa