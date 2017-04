Fox News-profil tager på ferie efter sager om sexchikane

Relateret indhold Artikler

En af USA's mest højtprofilerede konservative - og kontroversielle - tv-værter holder pause fra skærmen det næste stykke tid.



Det drejer sig om Fox News' Bill O'Reilly, hvis program The O'Reilly Factor er et af de mest sete i Nordamerika. Han holder ferie frem til den 24. april, efter det er kommet frem, at han har indgået flere økonomiske forlig med kvindelige kolleger, der har beskyldt ham for sexchikane.



Det skriver Bloomberg.



"Sidste efterår bestilte jeg er rejse, der bør blive fantastisk. Vi fortjener alle en pause," sagde O'Reilly i sin seneste udsendelse ifølge Bloomberg.



Anklagerne mod tv-værten er de seneste i rækken af skandaler, der har rystet mediekoncernen siden sidste sommer. Her blev Fox News' daværende adm. direktør, Roger Ailes, tvunget til at træde tilbage pga. flere sager om sexchikane mod virksomhedens medarbejdere.



Fox News er en del af mediekonglomeratet 21st Century Fox, som er ejet af den stenrige australier Rupert Murdoch. New York Magazine skrev i tirsdags, at Murdoch helst ser O'Reilly forsvinde permanent fra skærmen.



Bloomberg har dog talt med en række anonyme kilder hos Fox News, der siger, at Bill O'Reilly planlægger at vende tilbage.