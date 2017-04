Kina til Trump om spændt Korea: Vi vil finde fredelig løsning

Relateret indhold Artikler

Kinas præsident, Xi Jinping, opfordrer i en telefonsamtale med USA's leder, Donald Trump, til, at der findes en fredelig løsning i konflikten på den koreanske halvø.



Det sker, mens et amerikansk hangarskibe og flådefartøjer er på vej til regionen.



Xi's telefonopkald kommer, samtidig med at den indflydelsesrige engelsksprogede kinesiske partiavis Global Times skriver, at Nord- og Sydkorea ikke har været tættere på at gå i krig mod hinanden, siden Nordkorea i 2006 gennemførte sin første atomprøvesprængning.



Spændingerne vokser på halvøen. Det frygtes, at Nordkorea meget snart vil gennemføre sin sjette atomprøvesprængning eller flere prøveaffyringer af raketter med stor rækkevidde.



- Hvis Nordkorea provokerer endnu engang denne måned, så vil det kinesiske samfund se velvilligt på, at (FN's Sikkerhedsråd, red.) indfører adskillige hårde sanktioner, der er uden fortilfælde, skriver Global Times i sin leder.



I sin samtale med Trump siger, Xi, at Kina "går ind for at løse sagen med fredelige midler". Det oplyser det statslige tv.



Der er ikke flere detaljer om, hvad de to mænd har snakket om. Det er heller ikke oplyst, hvem det var, der ringede til hvem.



Trump har sendt hangarskibet "USS Carl Vinston" og flere krigsfartøjer med raketsystemer om bord til området for at advare Nordkorea.



- Vi sender en armada. Meget kraftfuld. Vi har undervandsbåde, meget kraftfulde. Langt mere kraftfulde en hangarskibet, sagde Trump til Fox News tirsdag.



Det er kun få dage siden, at Xi rejste hjem efter et besøg hos Trump i USA. Trump fortalte ham, at Kina skal gøre mere for at stoppe Nordkorea. Xi svarede, at Kinas mål er et atomvåbenfrit Korea.



- Kina er villig til at opretholde tæt kontakt og koordinere med den amerikanske side, forsikrede Xi under besøget.



/ritzau/Reuters