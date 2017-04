Det skriver medierne: Derfor belønner bank-formænd aktionærer med milliarder

En momspulje på 10 mia. kr. skrottes som led i nordsøaftalen, der giver skatterabat til blandt andet Mærsk. Så nu må virksomhederne i banken for at lappe et midlertidigt momshul, der rammer eksportører. 1300 eksportører bliver ramt, og ifølge PWC forringes væksten.Antallet af indbrud er styrtdykket, og erstatningerne er gået samme vej. Men kun et af de fire største forsikringsselskaber har sænket prisen på indboforsikringer.Selskabet bag State Drinks, der har flere kendte sportsfolk i ejerkredsen, får nu milliardær og Parken-aktionær Erik Skjærbæk som medejer.Et konsortium bestående af fire elselskaber står klar til at overtage det danske gasdistributionsnet i en milliardstor handel. Men det er ikke noget, som huer de danske naturgaskunder.Lampevirksomheden Louis Poulsen mister topchef Christian Engsted efter blot to år. Engsted blev hentet til Louis Poulsen, da kapitalfonden Polaris købte virksomheden, og han har vendt en negativ spiral til vækst på både top- og bundlinje.Seniorøkonom ved forbrugerrådet mener, at det er udtryk for manglende konkurrence, når bankerne kan skovle penge ind til aktionærerne i sløje tider.Fonden bag medicinalselskabet Novo Nordisk, Novo Nordisk Fonden, planlægger at donere milliarder for én gang for alle at få skudt liv i et nyt dansk biotekeventyr. Donationen vil være så stor, at der ifølge Jyllands-Postens oplysninger aldrig er set noget lignende i Danmark./ritzau/FINANS