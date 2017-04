Det sker i dag: Noma åbner i Mexico

En sværm af nøgletal



Danmarks Statistik lægger ud med at fortælle om beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i første kvartal og om danske virksomheders køb og salg i februar. Der er også friske tal fra udlandet, blandt andet prisudvikling i Japan og Kina og en ny retningspil for ledigheden i Storbritannien. I USA er der nye tal for olielagre efter en måned, hvor oliepriserne er steget markant.



Stoltenberg besøger Trump



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tager et fly til USA for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump i Washington. De skal have styr på Nato-topmødet i Bruxelles i slutningen af maj.



Nye tal for flyrejser



Københavns Lufthavne kommer med statistik over trafikken for marts - hvor mange rejsende var der, og hvor rejste de hen? I februar rejste godt 1,9 millioner passagerer gennem lufthavnen.



Noma åbner i Mexico



I den mere kuriøse ende åbner den danske toprestaurant Noma i dag en midlertidig restaurant i den mexicanske kystby Tulum ved det Caribiske Hav, hvor al madlavning vil foregå over åben ild. Menuen kommer til at koste omkring 600 dollars, og det svarer til over 4000 kroner.

/Horn