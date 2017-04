Usbeker erkender at stå bag lastbilangreb i Stockholm

Relateret indhold Artikler

Den mistænkte for fredagens lastbilangreb i Stockholm, usbekeren Rakhmat Akilov, erkender gennem sin forsvarer, at han stod bag terrorhandlingen.



Fire mennesker blev dræbt, og op mod 15 såret ved angrebet i det centrale Stockholm.



Den 39-årige Akilov blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Stockholm med henblik på fortsat fængsling.



Hans advokat, Johan Eriksson, ville ikke på forhånd fortælle, hvordan hans klient forholdt sig til sigtelsen. Men han oplyste ved fængslingsmødets start, at Akilov erkendte at stå bag lastbilangrebet.



Rakhmat Akilov er usbeker med fire børn og et arbejde i byggebranchen. Der er tegn på, at han sympatiserer med den militante, sunnimuslimske gruppe Islamisk Stat.



Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre, fordi politiet vil fremlægge flere beviser. Sagen efterforskes fortsat, og politiet siger, at det kan vare op til et år, før et anklageskrift er klart.



Akilov var klædt i grønt, da han ankom til retten. Han gik med bøjet hoved, da han nåede frem til retslokalet.



Der var mange pressefolk til stede, og der opstod skubben og masen mellem journalister, som ville sikre sig de bedste pladser.



Inden retsmødet var området foran retslokalet blevet spærret af.



/ritzau/TT