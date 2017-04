USA vil afholde fodbold-VM med Canada og Mexico i 2026

VM-slutrunden i fodbold i 2026 kan blive afholdt i fællesskab mellem tre lande i Nordamerika.



Mandag aften dansk tid blev det i USA annonceret, at man vil søge værtskabet sammen med Canada og Mexico.



Skulle det blive en realitet, vil det være første gang nogen sinde, at slutrunden bliver afviklet med tre værter.



Hensigten er at afholde tre fjerdedele af kampene i USA, mens Canada og Mexico hver skal være vært for ti kampe.



Fra kvartfinalerne og frem vil kampene blive spillet i USA, lyder ansøgerens plan.



Den officielle ansøgningsperiode ventes at begynde senere i år og køre frem til 2020.



Planerne for værtskabet blev præsenteret hos Det Nord- og Centralamerikanske Fodboldforbund, Concacaf.



Her kunne præsidenten for US Soccer Federation, Sunil Gulati, berette om støtte fra øverste instans i landet.



"Vi har fuld støtte til projektet fra USA's regering," siger Gulati.



Concacaf har ikke været vært for VM, siden USA stod for afviklingen i 1994.



USA var også med i kapløbet om at få værtskabet for VM i 2022, men her faldt valget på Qatar.



Mexico var VM-vært i 1970 og 1986, mens Canada aldrig har været vært.



/ritzau/AFP