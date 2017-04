Det skriver medierne: Hemmelig ændring udløser millionregning til boligejere

Det er gode år lige nu for bilforhandleren. Båden Mercedes og BMW oplever fremgang, fordi danskerne har trang til nye biler. Der har været rekordsalg af personbiler tre år i træk. Danske Bank vurderer, at baggrunden er, at befolkningen har fået flere penge.Storinvestor i Basisbank, Lars Thuesen, har gjort den lukningstruede bank lønsom. 2015 gav et underskud på 266 mio. kr., men sidste år tjente banken 83 mio. kr.Københavns Kommune har i al hemmelighed ændret reglerne for tilbagekøb af byggegrunde, som en række boliger i København er underlagt. Uden varsel har det øget regningen til husejere, der vil sælge deres hus.Tom Knutzen, der forsvandt ud af Danmark efter salget af Danisco for fem år siden, er nu på vej tilbage til dansk erhvervsliv. Knutzen er udset til at tage over som formand for pengetanken Chr. Augustinus Fabrikker.Investeringsforeningerne handler så meget med deres beholdninger, at der kun er ét ord for det: Spekulation. Og det er ikke til kundernes fordel, vurderes det./ritzau/FINANS