Der er meldinger om et skoleskyderi og flere skudofre på en folkeskole i San Bernadino, USA. Politiet bekræfter skyderiet, skriver NBC News.



Ifølge AFP er der fire ofre, som modtager behandling.



Politiet tror, at der er tale om et "mord-selvmord".



Det skriver politiinspektør Jarrod Burguan på Twitter.



- Skete i et klasselokale. To elever er blevet sendt på hospitalet, tilføjer han.



Ifølge den lokale tv-station NBC Los Angeles hedder skolen North Park Elementary. Skolen er lige nu spærret af.



