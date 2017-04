Det sker i dag: Nyt tal for jobåbninger i USA

Forår i europæisk økonomi?



Der kommer en stribe vigtige nøgletal fra både Tyskland og resten af eurozonen, som kan give et fingerpeg om temperaturen i europæisk økonomi. Fra Tyskland kommer et panel af eksperters forventninger til vækstlandskabet via det såkaldte ZEW-indeks. På samme måde er der økonomiske forventninger for resten af eurozonen og tal for industriproduktionen. Tallene vil blandt andet blive nærstuderet i ECB, der tager stilling til renten næste gang om godt to uger.



Amerikansk jobpause?



Fredagen bød på en skuffelse på jobfronten med kun 98.000 nye job på det amerikanske arbejdsmarked i marts - halvdelen af det forventede - og det var en begmand til præsident Trump, der har slået sig stort op på jobskabelse. Det sker dog tit, at jobtallene bliver revideret senere. I dag kommer endnu et signal i form af tallet for nye jobåbninger i USA.