Trump ringer til svensk statsminister for at kondolere

Mens svensk politi fortsætter med at efterforske det blodige angreb i det centrale Stockholm, er statsminister Stefan Löfven sent søndag aften blevet ringet op af USA's præsident, Donald Trump.



USA's præsident udtrykte sin medfølelse over for det svenske folk, skriver Aftonbladet.



Men der er ingen nærmere oplysninger om, hvad der blevet sagt under samtalen mellem de to.



- Vi er taknemmelige over for al den solidaritet og de kondolencer, som er kommet fra omverdenen de seneste dage, siger Löfven til avisen.



Han er blandt andet blevet kontaktet af den tyske kansler, Angela Merkel, og den britiske premierminister, Theresa May.



Politiet i Stockholm var mandag morgen fortsat i gang med at lede efter folk, der kunne have haft kontakt til den anholdte 39-årige usbeker.



Han er mistænkt for fredag at køre en lastbil med fuld fart gennem en gågade i det centrale Stockholm. Den svenske regering anser det for at være et terrorangreb.



Fire mistede livet, og de er alle blevet identificeret.



Det er en 11-årig skolepige, en kvinde fra Uddevalla, en 41-årig brite og en kvinde fra Belgien.



Ni var mandag morgen stadig indlagt på hospitalet med skader, de fik ved angrebet. Fire er kommet alvorligt til skade, og to er indlagt på intensivafdelinger.



Den 39-årige usbeker havde ikke opnået asyl i Sverige og skulle have været udvist.



Manden søgte i 2014 opholdstilladelse i Sverige, men fik afslag. Han søgte herefter uden held om asyl. Manden forsvandt, og 27. februar i år blev han efterlyst af politiet.



Søndag blev yderligere en person anholdt i sagen mistænkt for forbindelse til terror.



Ud over de to er et antal personer fængslet. Politiet ønsker ikke lige nu at give for mange detaljer, men sagde søndag, at "omkring fem, knap fem" er tilbageholdt.



/ritzau/TT