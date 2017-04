Le Pen vil ikke undskylde for internering af 13.000 jøder

Relateret indhold Artikler

Marine Le Pen, der er præsidentkandidat for det højrenationale Front National, siger, at den franske stat ikke var ansvarlig for, at 13.000 jøder i 1942 blev tilbageholdt og anbragt på en cykelbane i Paris.



De internerede blev kort efter sendt til nazistiske dødslejre.



Jødiske organisationer protesterer over hendes kommentar.



Tidligere præsident Jacques Chirac og den nuværende præsident, François Hollande, har begge undskyldt den rolle, som franske politi spillede, da 13.000 jøder blev interneret på cykelbanen Vel d'Hiv.



Det skete på ordre fra den nazistiske besættelsesmagt.



- Jeg mener ikke, at Frankrig er ansvarlig for Vel d'Hiv, sagde Le Pen søndag til tv-stationen LCI.



- Jeg mener helt generelt, at hvis der er ansvarlige, så var det dem, der var ved magten på det tidspunkt. Ikke Frankrig, mente hun.



CRIF, der er en paraplyorganisation for jødiske organisationer i Frankrig, fordømmer hendes kommentarer.



- Disse bemærkninger er en fornærmelse over for Frankrig, som i 1995 ærefuldt anerkendte sit ansvar for deportationen af Frankrigs jøder uden selektiv hukommelse, påpeger CRIF.



Hendes hovedmodstander ved første runde af præsidentvalget, Emmanuel Macron, kalder det "en alvorlig fejltagelse" at frikende Frankrig for ansvar.



/ritzau/AFP