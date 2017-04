København viser sympati med ligesindede Stockholm

Relateret indhold Artikler

København og Stockholm er ikke så forskellige, og derfor er det vigtigt at vise sympati og udveksle erfaringer byerne imellem.



Det mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der er taget til Sveriges hovedstad mandag. Her skal han deltage i en mindehøjtidelighed for ofrene for fredagens lastbilangreb i byen.



- Vores hovedstæder minder meget om hinanden. Der er mange danskere, der bor i Sverige og mange svenskere i Danmark. Derfor er jeg her for at vise kondolence.



- Vi udveksler og støtter også op om hinandens initiativer i radikaliserede miljøer, siger han.



Efter attentatet på Krudttønden i februar 2015 var den svenske statsminister, Stefan Löfven, også i København for at vise sympati ved en mindehøjtidelighed.



- Det er klart, at det varmer i situationen, at man viser opbakning på tværs af landegrænser, siger Frank Jensen.



I Danmark vises der også sympati med ofrene. Christiansborg, Københavns Rådhus og Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet flager på halv mandag.



På Sergels Torg midt i Stockholm er der fyldt med blomster, og når klokken slår 12 mandag, vil der blive holdt et minuts stilhed ved en mindehøjtidelighed.



Efter ceremonien mødes overborgmesteren med Stockholms borgmester, Karin Wanngård, hvor der blandt andet vil være lejlighed til at drøfte indsatsen mod terror.



I København har der endnu ikke været behov for at tage yderligere initiativer efter hændelsen i Stockholm.



I det centrale København er der dog allerede opstillet betonsøjler og betongrise. Det skete som reaktion på angrebet i Berlin i december, hvor en lastbil bragede ind i et julemarked.



- Vi så det i Nice, Berlin og nu senest i Stockholm. Det er noget, som politiet og de statslige myndigheder er meget opmærksomme på, at det desværre er noget, der kan ske - også i Danmark.



- Vi har set, at intet er sikkert, så det er klart, at man skal udvise opmærksomhed. Men man skal ikke begynde at ændre på sit liv og sine vaner, for det er det, som terroristerne vil, siger overborgmester Frank Jensen.



/ritzau/