Sundhed: Forvalt din energi - eller sæt livet på spil

Sundhedsblog - Indrømmet, overskriften er ganske dramatisk, men absolut ikke grebet ud af luften. Alt for ofte hører jeg om travle erhvervsfolk, der stiller træskoene inden de tilnærmelsesvis når pensionsalderen.Typisk slukker kontakten fra det ene øjeblik til det andet, og hvad der var et umiddelbart succesfuldt karriereræs ændrede sig abrupt til efterladte børn og enker.Alene i indeværende uge kunne jeg sætte to ekstra cases på listen, og selvom det er en hård påstand, at alle utidige dødsfald blandt business performere kunne have været undgået, så er det indiskutabelt, at kombinationen af hårdt arbejdspres og dårlig energiforvaltning øger risikoen.Når jeg bringer det på banen i dagens klumme skyldes det netop en uge, hvor jeg har vejledt klienter, der selv - eller gennem deres ægtefælles mund – udtrykte bekymring for, om det var helt sundt, den måde de levede på.Kombineret med flere tilfælde hvor klienten ikke selv bragte det på banen, men hvor det åbenlyst skreg til himlen, at han befandt sig på en deroute, og hvor jeg konfronterede ham med mit syn på hans livsretning, føler jeg mig pisket til at sætte mig til tasterne og råbe til alle jer, der lever livet på en knivsæg:Et tårnhøjt arbejdstryk kan sagtens føles berigende, fordi man får noget fra hånden og reelt er med til at gøre en forskel i virksomhede og samfundet, forsøger familien og realiserer sig selv. Men hvis man ikke forvalter sin energi med omhu kan det smadre kroppen indefra, og pludselig en dag, så giver kroppen op overfor presset.Hvis det var min professionelle vurdering, at ovenstående kun gælder for et fåtal erhvervsfolk, så skrev jeg ikke denne klumme. Det er dog min klare oplevelse, at rigtig mange af jer presser citronen alt alt for hårdt.Hvis I er heldige resulterer det blot i ydre symptomer som dårlig søvnkvalitet, stigende grad af mavefedme, øget disponering for overbelastningsskader, blodtryksstigning og flimren for øjnene. Ultimativt kan prisen dog sagtens blive langt højere – og som nævnt skulle betales fra det ene øjeblik til det næste. Hvordan du potentielt kan undgå dette kommer jeg ind på i det næste afsnit.Udover at udfordre mine klienters generelle livsvalg i forhold til det helt overordnede spørgsmål "gider du virkelig knokle så hårdt, at du smadrer dig selv?" så prøver jeg at præge deres syn på den daglige energiforvaltning.Ved at forstå vigtigheden af at forvalte energien optimalt, og handle målrettet herefter, kan du nemlig øge chancen for at overleve perioder med usundt højt arbejdstryk markant. I min aktuelle bog om eksamenspower, der handler om at spise sig til mindre stress og bedre karakterer, illustrerer jeg principperne bag optimal energiforvaltning ved hjælp af den såkaldte performancepulje.Erstat "optimal eksamenspower" med "optimal evne til at overleve perioder med arbejdspres", og illustrationen er fuldt gyldig for dig der mere eller mindre ubevidst er ved at knokle dig selv ihjel.Den måske vigtigste pointe veder, at det er samspillet mellem en lang stribe livsstilsfaktorer, der skaber tolerance overfor stress, og holder kroppen og hovedet sundt.Klassiske faldgruber, som jeg næsten konstant oplever er blandt andet:"Jeg presser træningen ind i mit pressede dagprogram, fordi jeg brænder efter at løbe Københavns Maraton (indsæt atletisk mål, fx IM Copenhagen, La Marmotte, Maratone osv. efter eget valg)."Ud fra et energiforvaltningsperspektiv er dette direkte tåbeligt. Det kan sagtens være, at du oplever at stresse af gennem din træning. Men psykisk pres sætter fysiske spor i kroppen, blandt andet i form af et stresset immunforsvar.Det øger graden af ødelæggende inflammation og skaber grobund for åreforkalkning, eksem, sukkersyge og en masse andet skidt. Akkurat det samme sker ved hård træning, hvor du ligeledes giver immunforsvaret et ordentlig los i kuglerne og skaber yderligere inflammation.Regel nummer 1 i min energiforvaltningsbog er derfor:En anden faldgrube knytter sig til søvnen. Hvis jeg fik en plovmand for hver gang jeg hører en erhvervsmand (m/k) forklare, hvorfor det simpelthen er umuligt at finde tid til den optimale mængde søvn, så boede jeg i et palæ ved Strandvejen.Jeg har skrevet om det mange gange før, så bare lige for en god ordens skyld: forsømmer du at sove optimalt, og det inkluderer både kvalitet og varighed, forsømmer du din restitution, fysisk som psykisk.Det leder direkte over til regel nummer 2:Sagt med andre ord: hvis du resignerer overfor at få søvnen til at blive en aktiv medspiller i håndteringen af livets pres, så er du pisket til at reducere presset. Eller betale en alt for høj pris! Reglen kan naturligvis også bøjes derhen af, at hvis du begynder at prioritere en optimal søvn kan du i stigende grad tillade dig selv at presse på fysisk og/eller psykisk.Sidste faldgrube, som jeg vil nævne i denne lille blog knytter sig til kosten. Jeg ser et klart mønster, hvor stigende arbejdspres medfører øget indtagelse af alkohol, søde sager, lyst brød og andre "uanstændig" sager.Dette er helt naturligt, for en presset psyke giver krybdyrhjernen større råderum, og den elsker lysttilfredsstillelse; hvilket sjældent rimer på broccoli og hvidløg. Ud fra energiforvaltningsperspektivet opstår der dog endnu en konflikt, for regel nummer 3 lyder:Hvad dette indbefatter kan du læse om i mine tidligere klummer.Så hvis jeg skal opsummere ovenstående blog handler optimal energiforvaltning rigtig meget om at se sig selv i spejlet og stille det konfronterende spørgsmål:Og hvis du svarer et ærligt nej, så tag det næste skridt, ved at gøre noget ved det. For som et gammelt ordsprog lyder:Hvis du fortsætter ad det nuværende spor ender du der hvor du er på vej hen!Om klummens forfatter:Martin Kreutzer er specialist i præstationsfremmende ernæring og livsstil og bogaktuel med "Eksamenspower – spis dig til mindre stress og bedre karakterer". Vil du læse mere om energiforvaltning og det stærke liv så besøg facebook.com/antiinflammatorisk