Det skriver medierne: Novo i hård kamp om ny prismodel i USA

Efter en årelang økonomisk nedtur er it-veteranen Erik Damgaard ved at få et gennembrud med sit softwarefirma Uniconta. Med en frisk indsprøjtning på op mod 60 mio. kr. fra en pensionskasse satser han målrettet på at erobre kunder fra Microsoft.En række danske forretningsfolk gør klar til at investere mere end 500 mio. kr. i solenergi via fonden Nordic Solar Energy. Fonden, der har tidligere Vestas-chef Ejvind Sandal som formand, har tidligere åbnet for en børsnotering af Nordic Solar Energy, som han er formand for, og den mulighed arbejder fonden stadig med.I et forsøg på at komme ud af skudlinjen i USA foreslår Novo Nordisk en ny afregningsmodel, hvor prisen sættes efter medicinens effekt på patienterne. Men de magtfulde indkøbere forudser tung administration og dermed ingen besparelser.Det er alt for svært at gennemskue, hvordan bonusser til danske topchefer er strikket sammen. Det mener blandt andre storinvestoren ATP. Der er brug for mere åbenhed på området, mener både Dong Energy-formand og CBS-professor.Et udlån på 100 mia. kr. på kort tid er realistisk, hvis DLR Kredit går ind på markedet for privatkunder. Det vurderer Jyske Banks topchef, Anders Dam. Ifølge en ekspert vil det være godt for konkurrencen.