Yderligere en person er blevet anholdt - mistænkt for at være indblandet i det dødelige lastbilangreb i Stockholm i fredags. Det skriver flere aviser ifølge nyhedsbureauet TT.



"Politiet har foretaget en anholdelse af en yderligere mistænkt fra fredagens terrorangreb i det centrale Stockholm. Personen blev anholdt klokken 08:45," skriver Dagens Nyheter.



Kilder i retssystemet bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at yderligere en person er anholdt i sagen.



"Politiet har anholdt en person, og vi har beskikket en forsvarer," siger Helga Hullmann, som er dommer ved Stockholms byret.



Politiet siger samtidig, at mistanken mod en anholdt usbeker er blevet bestyrket i weekenden. Usbekeren stod til at blive udvist af landet og har udvist sympati med ekstremistiske voldelige grupper som Islamisk Stat.



Politiet har indtil nu talt med omkring 500 personer i forbindelse med angrebet i Stockholm. Syv personer er blevet hentet ind til afhøringer.