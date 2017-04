Politi: Mistænkt usbeker skulle udvises af Sverige

Relateret indhold Artikler

Den mistænkte usbeker fra lastbilangrebet i Sverige fredag stod til at blive udvist af landet. Det oplyser ledende politifolk på et pressemøde i Stockholm søndag.



"Sagen blev overdraget af Migrationsverket (udlændingestyrelsen) til politiet i Stockholm, da personen skulle udvises. Der var ingen særlige oplysninger," siger politiet på pressemødet.



"Vi ved, at den mistænkte havde udtrykt sympati for Islamisk Stat og andre ekstremistiske organisationer," siger en af politiets talsmænd.



To svenskere, en brite og en belgier er dræbt



Politiet har indtil nu talt med omkring 500 personer i forbindelse med angrebet i Stockholm. Syv personer er blevet hentet ind til afhøringer. Der var søndag tilbageholdt knap fem, oplyser politiet.



Svensk politi oplyser samtidig, at alle fire dødsofre fra angrebet er blevet identificeret. De dræbte er to svenskere, en brite og en belgier.



Ti personer er stadig indlagt og under behandling for de kvæstelser, som de fik ved angrebet. Fire er alvorligt sårede og ligger på intensiv.



Seks personer er lettere såret.



Forstærker bevogtning af pladser



Jonas Hysing fra det nationale politis ledelse siger, at politiet har forstærket bevogtningen af en række pladser i Sverige.



Jan Evensson fra politiets ledelse siger, at "vi har over 40 digitale beviser - først og fremmest filmoptagelser, som vi har modtaget."



Efter meddelelsen om, at mistanken mod den anholdte er blevet forstærket, har myndighederne været mere tilbageholdende med at give oplysninger om efterforskningen af angrebet.