Kritiseret svensk stormagasin undskylder for udsalg efter angreb

Stormagasinet Åhléns undskylder for at have varslet et udsalg på røgskadede varer oven på angrebet i Stockholm fredag. Samtidig udskyder stormagasinet sin åbning til mandag.



Åhléns varslede allerede lørdag, at man ville åbne søndag morgen. Samtidigt skrev stormagasinet, at man ville have halv pris på varer, der var blevet skadet ved det dødelige angreb, der fredag kostede fire mennesker livet.



"Vi vil gerne undskylde for en dårlig beslutning. Baggrunden er, at vi blev forblændede af vores iver for at åbne hurtigst muligt igen efter angrebet."



"Det var en dårlig beslutning, og dårlige beslutninger kan man ændre igen. Vores hensigt var ikke at tjene penge på en svær situation. Jeg er oprigtigt ulykkelig, hvis det er blevet opfattet sådan, siger direktøren for stormagasinet," Gustaf Öhrn, til TT.



Lastbil kørte ind i folkemængde



Fredag kørte en mand en lastbil gennem Drotninggatan i Stockholm, hvor han ramte en folkemængde. Han kørte til sidst lastbilen ind i Åhléns, hvor den brød i brand.



Åhléns skriver i en pressemeddelelse, at man ikke åbner, og at man er ulykkelig over situationen.



"Vi er dybt ulykkelige over både beslutningen om udsalget og mailen, vi sendte til vores kunder. Bevæggrunden bag var at stå på vagt for åbenhed og ikke lade onde kræfter styre vores liv."



"Det har aldrig handlet om at tjene penge på den uhørt tragiske hændelse. Det har været de sværeste døgn nogensinde for Åhléns," skriver Åhléns i meddelelsen.



Varslede halv pris på røgskadede varer



Lørdag varslede Åhléns, at man ville åbne søndag og have halv pris på røgskadede varer.



Lynhurtigt herefter blev stormagasinets facebookside fyldt med vrede kommentarer fra kunder, der blandt andet mener, at udsalget er usmageligt.



- Nedrigt Åhléns. Jeg savner ord. Fuldstændigt makabert. Jeg kommer aldrig mere til at sætte mine ben i jeres butikker, skriver en bruger med Facebook-navnet Magnus Engström på Åhléns Facebook-side eksempelvis.