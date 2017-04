Dansk politi er på udkig efter mistænkelige køretøjer

Relateret indhold Artikler

På grund af angrebet i Stockholm har dansk politi skærpet opmærksomheden mod for eksempel mistænkelige køretøjer.



Det oplyser Rigspolitiet lørdag.



Beredskabet er dog ikke blevet forhøjet på grund af fredagens blodige begivenhed, som ligner tidligere angreb mod tilfældige i Nice, Berlin og London.



"Politiet har som en naturlig følge af de seneste tragiske hændelser rettet fokus mod ting, der måtte afvige fra normalbilledet, herunder mistænkelige køretøjer," oplyser Rigspolitiet i en mail.



Såvel PET som Rigspolitiet og politikredsene følger situationen i Stockholm tæt for at se, om det kan "give anledning til yderligere herhjemme," lyder det.



I forvejen er politiet allerede i et forhøjet beredskab. Det skyldes den generelle trussel.



Det er generel viden, at angreb kan risikere at inspirere andre til at foretage sig lignende handlinger.



Af den grund er den fysiske sikkerhed således allerede i forvejen blevet skærpet blandt andet i København. Efter angrebet i Berlin blev der opstillet betonklodser flere steder i hovedstaden.



/ritzau/