Svensk politi: Anholdt mand var fører af lastbil

Svensk politi mistænker en mand, som natten til lørdag er anholdt i Stockholm, for at have siddet bag rattet i den lastbil, der fredag bragede ind i en folkemængde i Stockholm.



"Ja, det stemmer," siger Lars Byström, talsmand fra Stockholms politi, til nyhedsbureauet TT.



Politiet kan endnu ikke oplyse yderligere detaljer. Men ifølge svenske Aftonbladet og Ekot er den anholdte en 39-årig mand fra Uzbekistan.



Fire personer mistede livet, og 15 blev såret, da en lastbil fredag klokken 14.53 kørte ind i en menneskemængde på Drottninggatan i den centrale del af den svenske hovedstad.



Den anholdte mand mistænkes for drab gennem terrorhandling, oplyser den svenske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.



Manden blev pågrebet af det svenske politi fredag aften, men først natten til lørdag blev han formelt anholdt af politiet.



"Personen blev anholdt cirka klokken 2 natten til lørdag. Senest klokken 12 på tirsdag skal anklageren tage stilling til, om personen skal begæres fængslet eller ej," lyder det i meddelelsen fra den svenske vicechefanklager, Hans Ihrman.



