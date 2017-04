EU: Et angreb på et medlemsland er et angreb på os alle

Relateret indhold Artikler

"Et angreb på ethvert EU-land er et angreb på os alle."



Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, efter at en lastbil fredag tilsyneladende bevidst er kørt ind i en folkemængde i det centrale Stockholm.



Fire mennesker er dræbt.



"En af Europas mest levende og farverige byer synes at være blevet ramt af dem, der vil skade den og selve vores livsform," siger Juncker.



"Vores tanker er med det svenske folk efter de tragiske begivenheder i Stockholm i dag," siger han.



Juncker siger, at "vi står skulder ved skulder i solidaritet med det svenske folk".



Han kondolerer familierne til ofrene og hylder den redningsindsats, som de første på gerningsstedet udførte.



Samtidig tilbyder EU-Kommissionen at støtte de svenske myndigheder på enhver tænkelig måde.



EU-præsident Donald Tusk skriver på Twitter, at hans tanker er med angrebets ofre, familier og venner.



"Mit hjerte er i Stockholm denne eftermiddag," skriver Tusk.



Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, skriver på Twitter, at han er chokeret over nyhederne fra Stockholm.



"Vi sørger igen over tabet af uskyldige liv. Stærkt forenet imod had og terror," tweeter han.



Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver på Twitter, at det er "frygtelige nyheder" fra Stockholm.



"Min dybfølte sympati går til alle dem, det er gået ud over. Vi står sammen med det svenske folk i deres sorg," skriver han.



Generalsekretæren for Europarådet, Thorbjørn Jagland, er "chokeret over de sørgelige nyheder fra Stockholm".



"Det ser ud som endnu et angreb på vores fælles værdier og friheder, endnu et angreb på en levende europæisk by," siger Jagland.



"Mine tanker går til Stockholm og det svenske folk," siger lederen af Europarådet, der overvåger demokratiets og retsstatens tilstand og menneskerettighedernes vilkår i 47 europæiske medlemslande.



Også FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer lastbilangrebet, skriver nyhedsbureauet AFP.



Guterres håber, at de ansvarlige bag angrebet bliver stillet til ansvar, siger han.



Fra USA lyder der ligeledes fordømmelse.



"Et angreb som dette har til formål at plante frø af frygt, men i virkeligheden styrker det kun vores fælles vilje til at bekæmpe terrorisme i hele verden. "



"USA og Sverige er engagerede partnere i denne kamp, og vi står klar med enhver tænkelig hjælp, skriver det amerikanske udenrigsministerium i en erklæring."



/ritzau/