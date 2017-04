Medie: Svensk politi anholder endnu en mand efter angreb

Relateret indhold Artikler

Svensk politi har sent fredag aften foretaget endnu en anholdelse efter et lastbilangreb i Stockholm fredag eftermiddag.



Det rapporterer flere svenske medier.



Expressen mener at vide, at der er tale om en "ung mand".



Ifølge den svenske avis blev manden anholdt omkring klokken 23.30 i Stockholm-forstaden Hjulsta.



Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.



Tidligere fredag aften anholdt politiet en 39-årig mand i Märsta i den nordlige del af hovedstaden. Han er mistænkt for at være involveret i angrebet, hvor fire mennesker blev dræbt og 15 personer såret.



"Vi har en særskilt interesse i den person, som vi har anholdt, fordi han passer med signalementet," siger Jan Evensson fra politiet i Stockholm på et pressemøde.



Jan Evensson henviser til signalementet af den mand iført hættetrøje, som tidligere fredag blev efterlyst med billeder. Det er ikke oplyst, hvem han er, eller hvilken rolle han muligvis har haft i angrebet.



Den svenske avis Aftonbladet skriver, at det drejer sig om en 39-årig usbekisk mand.



Politiet har ingen kommentarer til den seneste anholdelse i Hjulsta, men en unavngiven politikilde bekræfter anholdelsen over for SVT og oplyser, at der er en sammenhæng mellem de to anholdte mænd.



Natten til lørdag oplyser svensk politi på sin hjemmeside, at det formelt har ændret tilbageholdelsen af den pågrebne mand fra Märsta til en decideret anholdelse.



"Den mand, som tidligere blev pågrebet i Stockholm-området, er blevet anholdt," skriver politiet.



Den svenske anklagemyndighed oplyser ifølge SVT, at manden mistænkes for at have begået terror.



Fredag eftermiddag kørte en lastbil ind i en menneskemængde og siden et stormagasin i Drottninggatan i det centrale Stockholm.



Fire personer blev dræbt og 15 såret.



/ritzau/