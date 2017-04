Mistænkt for angreb i Stockholm anholdt

Opdateret 20.45



Ifølge Aftonbladet har det svenske politi fredag aften arresteret den mand de har efterlyst siden en lastvogn dræbte to og sårede adskillige midt på eftermiddagen fredag i den indre del af den svenske hovedstad..



Det har det svenske politi bekræftet over det svenske nyhedsbureau TT.



Ifølge Aftonbladet skulle manden have mange skader og selv sagt at han er den skyldige. Han passer på det signalement som politiet har udsendt.



Politiet vil ikke kommentere Aftonbladets oplysninger.



Fire døde



15 personer er blevet såret og en person er afgået ved døden på sygehuset Karolinska efter angrebet. Ni af personer er kommet alvorligt til skade.



Der regnes nu meed at i alt fire er døde efter angrebet.



Det siger cheflægen for hospitalet til Sveriges Radio Ekot ifølge nyhedsbureauet TT.



Sveriges statsminister, Stefan Löfven, har tidligere sagt, at to har mistet livet i angrebet.



Politiet har efterfølgende på et pressemøde afvist at udtale sig om antallet af dræbte og sårede.