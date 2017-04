Svensk terrorekspert: Ligner angreb i Nice og Berlin

En gerningsmand i Stockholm har benyttet en lastbil til at ramme tilfældige mennesker på gaden i den svenske hovedstad.



Og hvis de foreløbige rapporter er sande, har angrebet mange ligheder med de angreb, som sidste år er fundet sted i Nice og i Berlin.



Det siger Michael Jonsson, som er terrorforsker ved Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) til nyhedsbureauet TT.



Angrebet i Berlin fandt sted 19. december, hvor 12 mennesker blev dræbt på et julemarked.



Fem måneder tidligere på den franske nationaldag, Bastilledagen 14. juli, mistede 84 mennesker livet, da en lastbil kørte direkte ind i en flok mennesker på promenaden i Nice i Sydfrankrig.



Det vigtigste lige nu er dog at få klarhed over, hvad der præcist er sket i det centrale Stockholm, siger terroreksperten Hans Brun, som er tilknyttet Försvarshögskolan.



- Det er vigtigt at bevare roen og vente på, at der er verificerede informationer fra myndighederne og ikke sprede rygter, siger han.



Mindst to personer er bekræftet omkommet, efter at en lastbil fredag eftermiddag er kørt ind i en folkemængde i Drottninggatan i det centrale Stockholm.



Politiet mistænker, at der kan være tale om en terrorhandling, skriver SVT på sin hjemmeside.



/ritzau/